Стало известно, какой из двух вакцин от коронавируса привьют челябинцев

Массовую вакцинацию начнут уже на следующей неделе.

Первая массовая вакцинация южноуральцев от коронавируса будет проводиться с применением вакцины «Гам-КОВИД-Вак» института Гамалеи, которая известна под торговой маркой «Спутник V». Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Тысяча доз «Спутника V» уже поступила на территорию региона. В ближайшее время область получит еще две тысячи доз. Как уже сообщалось, в первую очередь будут прививать медиков, учителей, социальных работников и волонтеров, а также полицейских.

Списки желающих сделать прививку уже составлены. Вакцинация будет исключительно добровольной. Эффективность вакцины прокомментировала другой чиновник — Ирина Гехт.

«Я сама привилась полгода назад. Уровень антител до сих пор высокий. Это указывает на то, что вакцина все-таки эффективна», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области.

Помимо, «Спутника V» в будущем наша область надеется получить и вторую вакцину — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».