В Копейске закрыли хирургический корпус городской больницы № 1

Проводится эпидрасследование.

Хирургический корпус закрыли в городской больнице № 1 Копейска. Сейчас в здании проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфицируются помещения. Об этом в четверг, 3 декабря, «Первому областному» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. Пациентов корпуса будут перенаправлять в ближайшие больницы Челябинска,



«Хирургический корпус вновь будет открыт по окончании противоэпидемических мероприятий. Сотрудники ежедневно проходят обследования. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В Минздраве отметили, что на месте уже побывали специалисты ведомства и Роспотребнадзора. Сейчас проводится эпидрасследование. У кого именно обнаружили коронавирус, в Минздраве области не говорят.

По словам главврача клиники, все медики отделения чувствуют себя хорошо. Сейчас врачам и пациентам делают тесты, это поможет вычислить человека, который занес инфекцию в отделение.Для Челябинской области это не первый случай заноса инфекции в стены больницы. Сами медики и надзорные ведомства знают, как действовать в таких случаях. Ситуация штатная, алгоритм действий в таких случаях отработан. Ему и следуют на этот раз.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Челябинской области выявлено 303 новых заболевших коронавирусом. Общее число больных за весь период пандемии составляет 27 542 человека.