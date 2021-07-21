Власти Челябинской области сохранят плановую медицину на фоне роста коронавируса

Эпидситуация в регионе напряженная, но стабильная

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на Южном Урале остается напряженной, но стабильной, поэтому власти Челябинской области решили не открывать новые ковидные базы, чтобы сохранить плановую медицину. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга для журналистов заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Сейчас в Челябинской области развернуто 5 878 ковидных коек. Свободный коечный фонд составляет чуть больше четырех процентов. Новые ковидные базы разворачивать пока не будем. Ситуация напряженная, но стабильная. Постараемся максимально сохранить плановую медицину», — сказала Ирина Гехт.

Напомним, помимо плановой помощи пациентам в поликлиниках Челябинской области проводится диспансеризация здорового населения. С 1 июля переболевшие коронавирусом жители области могут пройти углубленную диспансеризацию.

Также Ирина Гехт рассказала о риске переболеть коронавирусом после того, как человек поставил прививку, — всего в регионе на больничной койке после инъекции оказались 578 человек. И о том, что средний возраст пациентов ковидной реанимации снизился до 45 лет.

Накануне, 20 июля, в Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превысило три сотни человек.