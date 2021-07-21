Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на Южном Урале остается напряженной, но стабильной, поэтому власти Челябинской области решили не открывать новые ковидные базы, чтобы сохранить плановую медицину. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга для журналистов заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Сейчас в Челябинской области развернуто 5 878 ковидных коек. Свободный коечный фонд составляет чуть больше четырех процентов. Новые ковидные базы разворачивать пока не будем. Ситуация напряженная, но стабильная. Постараемся максимально сохранить плановую медицину», — сказала Ирина Гехт.
Напомним, помимо плановой помощи пациентам в поликлиниках Челябинской области проводится диспансеризация здорового населения. С 1 июля переболевшие коронавирусом жители области могут пройти углубленную диспансеризацию.
Также Ирина Гехт рассказала о риске переболеть коронавирусом после того, как человек поставил прививку, — всего в регионе на больничной койке после инъекции оказались 578 человек. И о том, что средний возраст пациентов ковидной реанимации снизился до 45 лет.
Накануне, 20 июля, в Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превысило три сотни человек.