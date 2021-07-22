Челябинская область получит более 1,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом

Такое распоряжение подписали в правительстве РФ

Южный Урал получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Эти средства помогут покрыть расходы регионального Фонда обязательного медицинского страхования на борьбу с пандемией, сообщает пресс-служба администрации области.

«Распространение новой коронавирусной инфекции существенно повысило финансовую нагрузку на систему обязательного медицинского страхования Челябинской области. Поступление межбюджетного трансферта из резервного фонда правительства Российской Федерации позволит избежать дефицита средств, обеспечить своевременное и качественное лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией, не сокращая расходы на оказание плановой медицинской помощи», — заявила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

В 2020 году оплата медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией из средств ОМС составила почти 7,5 млрд рублей. По итогам работы за 6 месяцев 2021 года в круглосуточных стационарах медицинских организаций Челябинской области пролечено 36,5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сумму более 3 млрд рублей.

Ранее власти Челябинской области заявили, что, несмотря на прирост свежих случаев заражения коронавирусом, регион не намерен в ближайшее время открывать новые ковидные базы и постарается сохранить плановую медицину.