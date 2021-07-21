Средний возраст пациентов ковидной реанимации в Челябинской области снизился до 45 лет

Основную массу болеющих составляют люди трудоспособного возраста

Новый штамм коронавируса «дельта» является более патогенным и приводит к тяжелым последствиям у относительно молодых пациентов. Из-за этого средний возраст людей, попавших в ковидную реанимацию, снизился до 45 лет. Об этом в среду, 21 июля, на брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Средний возраст пациентов с коронавирусом, которые попали в реанимацию, по данным медиков, опустился до 45 лет. Особенность нового штамма инфекции такова, что уже при незначительном поражении легких пациенту требует кислород», — замечает первый вице-губернатор.

По словам Ирины Гехт, большую часть заболевших южноуральцев сейчас составляют люди трудоспособного возраста. Наибольший прирост заболевших дают Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Примерно 44 процента пациентов переносят коронавирус в форме ОРВИ, у 33 процентов развивается пневмония.

«Около 22 процентов южноуральцев болеют коронавирусом бессимптомно. Раньше такие люди редко передавали болезнь. А теперь, с приходом нового штамма, мы видим, что бессимптомные носители вируса также выступают источником заражения для здоровых», — замечает Ирина Гехт.

К осени основным переносчиком коронавируса, считают медики, может стать молодежь. Но о введении новых ограничений для этой возрастной категории речь пока не ведется. Студентов также не хотят принуждать к вакцинации. Власти надеются, что молодые проявят ответственность перед обществом, и ждут успешного завершения испытаний вакцины для школьников старше 12 лет.

Также Ирина Гехт рассказала о риске переболеть коронавирусом после того, как человек поставил прививку. На сегодня в регионе на больничной койке после инъекции оказались 578 человек.

Накануне, 20 июля, в Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превысило три сотни человек.



