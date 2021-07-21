В Челябинской области коронавирусом заболели 578 привитых от новой инфекции южноуральцев

Болезнь у этой категории пациентов проходит в более легкой форме

Прививка от коронавируса не является стопроцентной защитой от коронавируса. Но получившие вакцину южноуральцы переносят болезнь в более легкой форме. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга с журналистами заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«После вакцинации в Челябинской области заболели 578 человек, это 0,1 процента от всех привитых. Большинство из заболевших получили вакцину „Спутник V“, 18 человек — „ЭпиВакКорону“, и два человека были привиты вакциной „КовиВак“. Мы фиксировали заболеваемость через несколько дней после первой и после второй инъекций. Поэтому врачи говорят, что нужно беречься, особенно в первые пять дней после вакцинации. Иммунитет вообще формируется только на 42-й день после первой прививки», — заметила Ирина Гехт.

При этом политик еще раз подчеркнула, что заразиться коронавирусом при вакцинации невозможно, так как российские вакцины не содержат компоненты, которые могли бы воссоздать вирус. Ранее о том же самом заявлял главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

В Челябинской области также отмечены случаи заражения коронавирусом через несколько месяцев после прививки. Однако, по наблюдению медиков, такие пациенты переносят инфекцию легче.

«Да, привитые болеют, но они не лежат под кислородом. В Малой Сосновке мы общались с женщиной, у которой было 60-процентное поражение легких. При этом она спокойно вела с нами разговор. А ее мама и соседка по палате с 25-процентным поражением легких дышали кислородом», — рассказала Ирина Гехт.

По словам политика, новый штамм коронавируса «дельта», который сейчас присутствует по всей России, более патогенный. Зараженные им пациенты требуют кислородной поддержки даже при незначительном поражении легких. Чтобы обезопасить себя от тяжелой формы болезни, следует прививаться.

Накануне в Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превысило три сотни человек.



А средний возраст пациентов ковидной реанимации в Челябинской области снизился до 45 лет. Основную массу болеющих составляют люди трудоспособного возраста.

