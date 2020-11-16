Кому в Челябинской области положены бесплатные лекарства против коронавируса

Об этом рассказал министр здравоохранения региона.

Бесплатные лекарства должны получать все южноуральцы, лечащиеся от коронавируса на дому. Об этом в понедельник, 16 ноября, на брифинге по распространению COVID-19 в регионе рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.



При этом, по словам руководителя Минздрава, не имеет значения, где именно был сделан тест. Юрий Семёнов также добавил, что медикаменты, купленные за счёт средств областного бюджета, выдаются не только пациентам с лёгкой степенью тяжести, но и тем, у кого коронавирус лишь подозревают.

«Неважно, в какой лаборатории получен тест на ковид. Если он положительный, он принимается к сведению и начинается лечение по результатам проведенного теста. Если он положительный, пациент должен получать необходимое лечение. Медикаменты, которые приобретены по областному бюджету, выделяются для пациентов с лёгкой степенью тяжести, выдаются как с подтвержденной коронавирусной инфекцией, так и с подозрением. Средства, которые будут приобретаться на федеральные деньги и которыми будут обеспечивать пациентов на амбулаторном этапе, там прописано, что будут получать пациенты с лёгкой и средней степенью тяжести течения заболевания с подтверждённым коронавирусом»,— сказал Юрий Семёнов.

Напомним, по официальной статистике Минздрава в Челябинской области уже несколько дней более 200 заболевших коронавирусом. В понедельник, 16 ноября, эта цифра остановилась на отметке в 211 человек. Всего COVID-19 заболело 23 312 южноуральцев, 16 177 из которых уже вылечились.