Власти Челябинской области назвали фейком информацию о грядущем локдауне в регионе

Сообщение о введении новых ограничений распространяется в чатах.

«В мессенджерах и соцсетях распространяется фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах в Челябинской области. Напоминаем, что актуальные и достоверные сведения о режиме повышенной готовности публикуются в телеграм-канале „Пул74“. На данный момент решений об ужесточении ограничительных мер нет»,

— заявила пресс-служба правительства региона.