Челябинцев пугают локдауном. В городских чатах распространяется информация, что в регионе вот-вот закроют все, что только можно.

«Только что завершилось собрание оперштаба по противодействию коронавирусу. Решением губернатора на период с 28.12.2020 по 17.01.2021 закрываются...»

Дальше следует полный набор ограничений, которые вводились весной. Анонимные авторы обещают приостановку работы школ, торговых центров, кинотеатров, парикмахерских и спортзалов... И обещают, что официально власти объявят об этом в среду, 16 декабря.

Однако ждать среды в правительстве региона не стали и озвучили свою позицию в тот же день.

«В мессенджерах и соцсетях распространяется фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах в Челябинской области. Напоминаем, что актуальные и достоверные сведения о режиме повышенной готовности публикуются в телеграм-канале „Пул74“. На данный момент решений об ужесточении ограничительных мер нет», — заявила пресс-служба правительства региона.

Последнее решение о введении новых ограничений в Челябинской области губернатор Алексей Текслер подписал 19 ноября. Тогда глава региона запретил предприятиям общепита проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. А с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запретил заведениям общепита обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Последнее ограничение жители области называют «запретом на корпоративы».