Путин о выборах-2021: «Есть молодые партии, но все решат избиратели!»

Президент в ответ на вопрос о будущих выборах в Госдуму напомнил политикам о возросшей ответственности перед страной

В первый же час пресс-конференции Владимира Путина от журналистов прозвучал вопрос о предстоящей избирательной кампании в Государственную думу. Журналистов интересовало, не пора ли «старым тяжеловесам» — партиям потесниться на политическом олимпе и уступить место «молодежи».



Президент ответил, что избирательная кампания-2021 будет, конечно, отличаться от предыдущих. Но про пандемию коронавируса промолчал, а напомнил о принятых поправках в Конституцию России.

«Поправки означают, что парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства. Теперь по сути Госдума принимает окончательное решение не только по председателю правительства, а по всем министрам и вице-премьерам. Это повышает значимость депутатского корпуса, но и повышает их ответственность перед страной», — отметил глава государства.

По поводу пришествия новых партий президент напомнил, что решать, кто пройдет в Госдуму, будут не «политические тяжеловесы» и не новички, а граждане. Политическая система России, по мнению Владимира Путина, дает возможность развиваться новым силам. Путин также напомнил, что по итогам выборов в региональные парламенты осенью 2020 года сразу 16 партий смогут принять участие в борьбе за мандаты Госдумы, не прибегая к сбору подписей.

«Они получили представительство в ряде регионов и вместе с этим право попробовать свои силы на общенациональной арене. Но решает все равно избиратель», — резюмировал президент.

Путин также уточнил, что в парламенте РФ и сегодня звучат подчас полярные точки зрения. Но каждая из парламентских на сегодня партий выступает, по его мнению, с патриотических позиций и стремится как-то решить стоящие перед страной задачи.