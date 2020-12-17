Владимир Путин анонсировал большую реформу медико-эпидемиологической службы в России

Глава государства поднял этот вопрос на ежегодной встрече с журналистами

Медико-эпидемиологическая служба России нуждается в реформировании, она должна стать более современной. Такое заявление президент страны Владимир Путин сделал в четверг, 17 декабря, во время ежегодной встречи с журналистами.

«Сегодня мы анализируем пережитый год. Разумеется, будет и разбор полетов. Самый простой вывод напрашивается сам по себе. Конечно, мы должны двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы. Нужно ее реформировать. Как следует нужно еще раз посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где в каких регионах, сколько нам нужно специалистов. Такая программа фактически разработана. Будем ее реализовывать», — заявил Владимир Путин.

В целом Владимир Путин высоко оценил готовность российской системы здравоохранения к пандемии.

По словам президента, мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных учреждений, а также оперативно провели переобучение медперсонала. Кроме того, страна оперативно развернула собственное производство различных средств индивидуальной защиты и дезинфекции. А главное — Россия первая в мире изобрела вакцину от новой коронавирусной инфекции и наладила ее выпуск.