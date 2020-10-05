Ещё 92 новых случая коронавируса выявлено в Челябинской области

Из больниц за сутки выписаны 100 человек.

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Больше 17 000 южноуральцев заболели коронавирусом за весь период пандемии в Челябинской области. К утру понедельника, 5 октября, число новых случаев COVID-19 остановилось на отметке в 17 198 человек, из которых 92 были выявлены за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.



«Больных COVID-19 — 3 577 человек. За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 13 073 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 644 626. За прошедшие сутки — 4 674 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерство здравоохранения Челябинской области.

От коронавируса в минувшие сутки погибли 4 человека. У всех умерших COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание. Отметим, что все они были старше 60-и лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 64 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 81 год; обширный постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет; злокачественное новообразование, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 66 лет»,— добавили представители ведомства.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также сохраняется обязательный масочный режим.