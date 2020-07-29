«Важно не повторить введение ограничений»: Владимир Путин провел совещание по ситуации с COVID-19 в стране

Сейчас все силы направлены на то, чтобы избежать повторного введения карантина.

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Сегодня, 29 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Там уже обсудили важнейшие темы, касательно жизни россиян во время и после эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, глава государства отметил снижение заражаемости COVID-19 по стране, но добавил, что за счет профилактических мер нужно постараться избежать повторного введения ограничений.

«Важно, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме», — констатировал Владимир Путин.

Президент также добавил, что эпидемиологическая ситуация может качнуться в любую сторону, поэтому расслабляться и забывать обо всех рекомендациях сейчас нельзя.

А вот заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что больше 90 процентов российских вузов готовы принять студентов с 1 сентября. Остальные — уже с 14 сентября.

«Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца», — заявила Татьяна Голикова.

Также чиновник пояснила, что за здоровьем студентов будут тщательно следить. Также особое внимание уделят общежитиям, где распланировали санитарную безопасность.

Напомним, всего в России на данный момент зарегистрировано 828 990 заболевших COVID-19. 620 333 пациента выздоровели, 13 673 скончались.