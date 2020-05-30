Вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос

Научный центр «Вектор», создавший её, уже проводит необходимые испытания.

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Одну из вакцин против коронавируса можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

«Один из наших препаратов не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а идёт по интерназальной схеме, то есть фактически он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности»,— сообщил Ринат Максютов.

Кроме того, по его словам, вакцины от коронавируса уже протестировали на животных, и они хорошо перенесли их: подъёмов температуры не было, нежелательных реакций тоже.

Ринат Максютов также отметил, что «Вектор» планирует завершить клинические исследования вакцины от коронавируса уже в сентябре этого года. А в начале 2021 года , возможно, исследование начнётся на детях.

Всего в России разрабатывается 47 вакцин от коронавирусной инфекции на 14 различных платформах.