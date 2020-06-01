Алексей Текслер рассказал о ситуации с коронавирусом в Челябинской области

Глава региона отметил, что сейчас наблюдается вторая волна заболеваний после майских праздников.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Глава региона подчеркнул, что на прошлой неделе в Челябинской области было зафиксировано максимальное количество зараженных за сутки.

«Уже сегодня положительных тестов пошло на убыль, их 114. Будем наблюдать за ситуацией дальше. Мы связываем рост с количеством исследований, на прошлой неделе был максимум по количеству исследований. Также мы наблюдаем волну, первая была в майские праздники, вторая — через инкубационный период, 14 дней. Будем надеяться, что ситуация будет исправляться. Мы прикладываем все силы для того, чтобы так произошло: введен масочный режим, мы активно работаем с контактными», — рассказал Алексей Текслер.

На данный момент в регионе госпитализировано 765 человек. Больше 60% от всех случаев заражения проходят бессимптомно. Такие пациенты остаются у себя дома, под строгим медицинским контролем.

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, на территории региона введен масочный режим. Приобрести маски по приемлемой цене можно в аптеках области.

«Мы приобрели установку по производству масок, теперь их производят на областном аптечном складе. Они продаются в регионе по 15 рублей. Мы наполнили масками аптеки областного аптечного склада и после этого начали наблюдать снижение стоимости во всех аптеках, в среднем цена 25-30 рублей», — отмечает глава региона.

На данный момент в Челябинской области разрешены прогулки и занятия спортом на улице, работают салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров.

Кроме того, вчера, 30 мая 2020 года, был отменен обязательный карантин для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это решение было принято потому, что в регионе нет зафиксированных случаев «завозного» заражения.