Вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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В Министерстве здравоохранения пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире телеканала «Россия 1». По словам Мурашко, за период пандемии увеличилось количество сторонников прививок.

«Люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Сейчас в работе 17 перспективных вакцин. Работа над ними ведется более активно, чем над другими образцами», — сообщил Михаил Мурашко.

По словам министра, сейчас почти везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире COVID-19 заразились свыше 11,7 миллиона человек, скончались более 539 тысяч человек. В России выявлено 700 тысяч заболевших, 10 667 пациентов умерли, выздоровели более 472 тысяч человек.