В Златоусте выявлен первый случай заражения коронавирусом

На карантин пришлось уйти даже депутату ЗСО.

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У одной из жительниц Златоуста предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом первым сообщил её сосед, помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области Илья Михайлов.

Отмечалось, что женщина прилетела две недели назад из Таиланда. После этого не самоизолировалась и продолжила жизнь в обычном режиме — посещала свои торговые точки и водной из них даже лично стояла за прилавком. Затем за ней приехала скорая помощь. Илья Михайлов же потом вспомнил два дня назад ехал с ней в одном лифте. И после этого проводил встречи с людьми. В том числе и с депутатом ЗСО Ольгой Мухометьяровой. Она рассказала корреспонденту «Первого областного», что у Ильи первым делом проявились признаки ОРВИ — заложенность носа, озноб. Но температуры не было, поэтому его сначала пытались отпоить «Фервексом».

«Выпил лекарство, сразу надел маску. Но он вспомнил, что ехал с этой женщиной в одном лифте. Поэтому он собрал свои вещи, вызвал скорую и тут ушёл домой, на самоизоляцию», — рассказала Ольга Мухометьярова.

Затем депутат связалась со своим помощником, который сообщил, что в городе нет тест-систем на определение коронавируса, а из поликлиники к нему обещали прийти лишь в понедельник. По просьбе Ольги Мухометьяровой, в город тесты привезли.



Депутат ЗСО также приняла решение самоизолироваться и сдать анализы на коронавирусную инфекцию. А все люди, с которыми общались Илья Михайлов и Ольга Мухометьярова, проинформированы о возможной угрозе.

Отметим, что если вы вступали в контакт с депутатом и её помощником, вам следует немедленно обратиться на горячую линию Минздрава Челябинской области по номеру: 8-351-240-15-16 и сообщить о своём статусе.