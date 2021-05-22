В Челябинске стартовал чемпионат России по компьютерному спорту. Большой фоторепортаж

Отдельного внимания заслужили участники косплей-конвента

Сегодня, 22 мая, в Челябинске стартовал чемпионат России по компьютерному спорту.

В течение двух дней участники из 16 регионов нашей страны поборются за призовой фонд более 3,5 миллиона рублей в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL — TheGame.

Особое внимание зрителей чемпионата приковывают участники косплей-конвента. Ребята съехались со всей страны, чтобы представить на суд жюри свои яркие костюмы и образы персонажей компьютерных игр, книг, кино или мультфильмов.

Оценить образы участников можно в нашем фоторепортаже.