В Усть-Катаве с предположительным диагнозом COVID-19 умерла медик

Специалист всю жизнь проработала в одном медицинском учреждении.

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В Усть-Катаве Челябинской области на 61 году жизни скончалась врач-невролог. Предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, какой была погибший медик.

«Умерла врач-невролог высшей категории ФГБУЗ „Медико-санитарной части № 162“. С 1989 года, после окончания „Семипалатинского государственного медицинского университета“, по распределению была направлена в „МСЧ № 162“, где проработала по настоящее время»,— рассказали в ведомстве.

По словам представителей Минздрава, пациенты любили внимательного и доброго доктора. Женщина была не только профессионалом своего дела: коллеги любили её за отзывчивость, а друзья — за надёжность.

«Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинский персонал больницы, жители Усть-Катавского городского округа выражают искренние соболезнования близким и родственникам»,— добавили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 17780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13363 человека выздоровели, 532 пациента скончались.