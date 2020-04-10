В УрФО зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

Им стал 47-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

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9 апреля стало известно о том, что в Уральском федеральном округе зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Это произошло в больнице города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа.

47-летний местный житель был госпитализирован еще 30 марта с симптомами коронавирусной инфекции, его тут же поместили в инфекционное отделение. Диагноз подтвердился у него 6 апреля. Днем позже его состояние стало хуже, он был переведен на искусственную вентиляцию легких.

«Врачами выполнен весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался», — сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Всего на Урале по состоянию на 10 апреля коронавирусом заражено 215 человек. Самое большое количество пациентов в Свердловской области — 61. В Челябинской области зарегистрировано 36 случаев выявления Covid-19. Из них 10 уже выздоровели.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: 8-800-201-41-88.