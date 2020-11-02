В среднем 11 дней уходит на лечение ковидных больных в Челябинской области

Такие данные озвучил региональный министр здравоохранения Юрий Семёнов.

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов рассказал сегодня, 2 ноября, на брифинге о распространении коронавируса в регионе, что в среднем пациенты 11 дней находятся на лечении в ковидных базах.

«Это лишь среднее число. Есть пациенты, которые только поступают и при начале терапии им становится легче. Они выписываются через 2-4 дня. Также есть пациенты, которые находятся на лечении не одну-две недели, а то и больше месяца», — рассказал Юрий Семёнов.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что время нахождения пациентов в госпиталях зависит от того, как проходит процесс лечения, есть ли хронические заболевания или осложнения.

«Мы понимаем, что если у пациента пневмония КТ-1 (поражение до 25 процентов легких) — это одна схема и срок лечения. Если пациент поступил с КТ-4 (поражение больше 75 процентов) — это совсем другая тактика ведения больного и его наблюдения в реанимационном отделении. И, конечно, такой пациент будет находиться в ковидном госпитале другое количество дней и даже недель на ковидной базе», — добавил министр здравоохранения Челябинской области.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 20 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же на лечении в данный момент остаются 4 722 пациента.