Коронавирус нашли у 109 южноуральцев

Общее число больных возросло до 18 291 человека.

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В Челябинской области за прошедшие сутки выявлены ещё 109 новых случаев коронавируса, четыре из которых — у школьников. Всего за период пандемии число инфицированных возросло до 18 291 жителя. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.



«Больных COVID-19 — 3 804 человека. За прошедшие сутки выписаны 48 человек. Всего 13 885 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 709 303. За прошедшие сутки — 6 023 теста. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Коронавирус в прошедшие сутки забрал жизни пятерых человек. У двоих из них — женщин 60 и 65 лет — заболевание было выявлено как основное. У остальных инфекцию выявили в качестве сопутствующей болезни.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 65 лет; пациентка, 60 лет. От других причин: сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет; диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 74 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до воскресенья, 18 октября, в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также обязательно ношение масок в общественных местах. По всем вопросам о коронавирусе в регионе действует горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.