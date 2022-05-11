В Россию может вернуться штамм коронавируса дельта

Его все чаще выявляют в лабораториях

За последние две недели доля людей, зараженных штаммом коронавируса дельта, выросла с 0,5 до 2%. Эпидемиологи полагают, что дельта может вернуться в Россию. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор России сообщает ТАСС.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, дельта тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к омикрону и его семейству увеличивается, дельта или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Камиль Хафизов.

Напомним, штамм дельта не такой заразный, как омикрон, но болеют им тяжелее.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.



По прогнозам инфекционистов, в конце мая в регионе ожидается шестая волна COVID-19.



В Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса.

