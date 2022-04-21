В Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса

﻿Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода

Ревакцинация от коронавируса в Челябинской области теперь проходит по новой схеме. Для этого не обязательно использовать «Спутник Лайт». Достаточно ввести двухкомпонентную вакцину «Спутник V», но делать прививки с разницей в шесть месяцев. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила главный терапевт региона Анна Мищенко на брифинге в Минздраве.

«Схема вакцинации изменилась. Для ревакцинации можно применять первый компонент «Спутника V», через полгода подстегнуть иммунитет вторым компонентом. Это очень удобная и простая схема, но именно для ревакцинации. Если человек не привит, должна быть полная схема вакцинации с разницей в 21 день», — рассказала Анна Мищенко.

По словам врача, определить подходящую вакцину пациентам помогут терапевты в поликлиниках по месту жительства. Там продолжают работать прививочные кабинеты, в том числе в выходные дни.