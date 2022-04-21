Ревакцинация от коронавируса в Челябинской области теперь проходит по новой схеме. Для этого не обязательно использовать «Спутник Лайт». Достаточно ввести двухкомпонентную вакцину «Спутник V», но делать прививки с разницей в шесть месяцев. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила главный терапевт региона Анна Мищенко на брифинге в Минздраве.
«Схема вакцинации изменилась. Для ревакцинации можно применять первый компонент «Спутника V», через полгода подстегнуть иммунитет вторым компонентом. Это очень удобная и простая схема, но именно для ревакцинации. Если человек не привит, должна быть полная схема вакцинации с разницей в 21 день», — рассказала Анна Мищенко.
По словам врача, определить подходящую вакцину пациентам помогут терапевты в поликлиниках по месту жительства. Там продолжают работать прививочные кабинеты, в том числе в выходные дни.В конце мая в Челябинской области ожидают шестую волну коронавируса. Специалисты призывают не затягивать с вакцинацией и ревакцинацией. Коллективный иммунитет в регионе на сегодняшний день сформирован на 46,4%, что меньше общероссийских показателей.
За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 192 человека, среди них есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 914 случаев COVID-19. По официальной статистике, им переболели 10% процентов населения Южного Урала.