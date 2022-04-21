В конце мая в Челябинской области ожидают шестую волну коронавируса

Врачи рекомендуют не затягивать с вакцинацией и ревакцинацией

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, несмотря на снижение заболеваемости, остается неблагополучной. По прогнозам инфекционистов, через полтора месяца в регионе ожидается шестая волна COVID-19. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге в министерстве здравоохранения Челябинской области сообщил главный пульмонолог Южного Урала Владимир Антонов.



«Заболеваемость снижается. Ковидные базы, за исключением инфекционной больницы в Малой Сосновке, закрыты. Но расслабляться неправильно. В мае-июне ожидается новая волна коронавируса. Есть полтора месяца, чтобы сделать прививку», — рассказал Владимир Антонов.

На сегодня в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится. В группе риска — пожилые южноуральцы, люди с хроническими заболеваниями и непривитые. Их заражение в большинстве случаев приводит к госпитализации и тяжелым последствиям.

«Главным осложнением становятся тромбозы, риск возникновения которых через 12 недель отмечается у пациентов, переболевших бессимптомно. Для снижения риска смертности важна профилактика (вакцинация) и прохождение диспансеризации», — отметила главный внештатный терапевт Минздрава Челябинской области Анна Мищенко.

Как напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева, из всех ограничений в регионе продолжает действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей. Для предприятий и организаций сохраняется требование ежедневной термометрии и усиленной дезинфекции. В особенности это касается общественного транспорта.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 192 человека, среди них есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 914 случаев COVID-19. По официальной статистике, им переболели 10% процентов населения Южного Урала.