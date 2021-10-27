В России вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех

Предложение ассоциаций торговли рассмотрит Роспотребнадзор

Торговые организации предложили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех россиян и бесплатной даже в частных клиниках. Такое письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко отправили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли, сообщает газета «Известия».

По словам представителей ассоциаций, нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, окажут губительное воздействие на магазины и экономику страны в целом, поскольку именно период с октября по декабрь является прибыльным и формирует до 50% годовой выручки. И для того, чтобы не закрывать магазины, необходимо перейти к всеобщей и обязательной вакцинации.

Также в документе сообщается, что торговая отрасль уже разработала специальный регламент функционирования в пандемию, который подразумевает строгое соблюдение санитарных норм.

В пресс-службе правительства РФ газете сообщили, что обращение ассоциаций получили и направили его в Роспотребнадзор. Там письмо рассмотрят в установленном порядке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими по всей России. При этом он разрешил главам регионов вводить их раньше или продлевать после седьмого числа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как в регионе пройдут «антиковидные» каникулы.

В Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Привиться обязаны работники сфер услуг, торговли, образования, медики, муниципальные и государственные служащие.