В России разработали назальную форму вакцины «Спутник V»

Компания-разработчик «Генериум» подала заявку на клинические исследования

Фармацевтическая компания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и, по словам создателей, переносится гораздо мягче внутримышечной. Компания уже подала заявку на проведение клинических исследований препарата, сообщил накануне генеральный директор «Генериума» Даниил Талянский агентству ТАСС.

По его словам, назальная вакцина разработана на основании «Спутника V», переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, но по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины. Директор компании рассчитывает, что при одобрении препарата уже летом 2022 года можно будет его зарегистрировать, наладить массовое производство и поставлять как в больницы, так и в страны-партнеры.

Напомним, минувшим летом компания «Генериум» купила половину челябинской сети медцентров «Лотос». Сергей Вайнштейн, которому ранее принадлежала сеть, сообщил ИА «Первое областное», что продажа сети связана с планами «Лотоса» по выходу на рынки других регионов.

На сегодняшний день вторую фазу испытаний проходит вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством России. Завершить испытания и подать заявку на регистрацию препарата ведомство планирует в декабре этого года. Известно, что вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета.

На этой неделе поставить прививку от коронавируса можно не только в поликлиниках и круглосуточных кабинетах вакцинации, но и в ТРК. Также в Челябинской области практикуется выезд медицинских бригад на предприятия. Чтобы организовать вакцинацию на рабочем месте, ваш представитель должен связаться с ближайшей поликлиникой и договориться о дате выезда.