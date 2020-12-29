Челябинск стал первым российским городом, где в благодарность за работу медиков в пандемию придумали и создали тематическую открытку, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«В эти волшебные предновогодние дни мы решили еще раз сказать спасибо нашим героическим медикам за труд во спасение пациентов. Надеемся, что эта уникальная почтовая карточка, первая в России, займет почетное место в собраниях коллекционеров», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
На почтовой карточке, которая называется «Врачи в борьбе с пандемией», изображен врач в защитном костюме и корпуса новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Также изготовлен специальный почтовый штемпель. На его оттиске — коронавирус, сердце и линия кардиограммы.
Первое гашение новых открыток состоялось во вторник, 28 декабря.
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