В России появилась открытка с видом инфекционной больницы в Малой Сосновке

Почтовую карточку придумали в благодарность медикам

«В эти волшебные предновогодние дни мы решили еще раз сказать спасибо нашим героическим медикам за труд во спасение пациентов. Надеемся, что эта уникальная почтовая карточка, первая в России, займет почетное место в собраниях коллекционеров»,

— говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Челябинск стал первым российским городом, где в благодарность за работу медиков в пандемию придумали и создали тематическую открытку, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.На почтовой карточке, которая называется «Врачи в борьбе с пандемией», изображен врач в защитном костюме и корпуса новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Также изготовлен специальный почтовый штемпель. На его оттиске — коронавирус, сердце и линия кардиограммы.Первое гашение новых открыток состоялось во вторник, 28 декабря.