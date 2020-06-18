В России начались испытания вакцины от коронавируса

Первыми её получили добровольцы.

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Испытания вакцины от коронавируса на людях начались в России. Как сообщают СМИ, сегодня, 18 июня, специалисты госпиталя имени Бурденко ввели опытную вакцину против COVID-19 первым 18 добровольцам.



О начале испытания сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Отмечается, что само введение вакцины проводилось под контролем специалистов. Процедура прошла без осложнений.

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй»,— пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу минобороны России.

До начала вакцинации все добровольцы находились на двухнедельной изоляции. Они также продолжат быть под постоянным наблюдением врачей. Испытуемым будут проводить регулярные взятия проб и анализов, а также скрининги. Клинические испытания планируется закончить в июле.

Напомним, по данным оперативного штаба на утро четверга, 18 июня, в Челябинской области Подтверждено 5473 случаев COVID-19. Из них 172 — за прошедшие сутки. От заболевания за весь период пандемии вылечилось 2881 южноуральцев, из которых 149 — за последние 24 часа.