В России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа

Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасных инфекции

Минздрав России проводит исследования безопасности и эффективности вакцин от коронавируса и гриппа при совместном использовании, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В период пандемии коронавирусной инфекции опасно также и наложение этих двух заболеваний. Избежать этого поможет вакцинация, поэтому сегодня остро стоит вопрос сочетания вакцин от гриппа и COVID-19», — поясняют в пресс-службе.

Пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

А сегодня и завтра, 18 и 19 сентября, жители Челябинской области могут привиться от коронавируса и от гриппа на избирательных участках. Кроме того, вакцинация от ковида идет в больших ТРК региона.