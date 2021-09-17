В Челябинской области 18 и 19 сентября продолжается вакцинация от коронавируса

Поставить прививку можно в крупных ТРК региона и на рынках

Прививочная кампания против коронавируса на Южном Урале продолжится и в ближайшие выходные — 18 и 19 сентября. Мобильные бригады медиков будут дежурить в крупных ТРК региона, а также в скверах, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Вот полный перечень адресов, где 18 и 19 сентября проводится вакцинация.

Челябинск

18 сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

Гипермаркет «Лента» на ул. Черкасской, 23: 10:00—13:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00 — 19:00 (для железнодорожников).

19 сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Магнитогорск

18 сентября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.

Чебаркуль

18 и 19 сентября

Колхозный рынок: 09:00—13:00.

Мини-рынок: 13:00—16:00.

Миасс

18 и 19 сентября

ТРК «Слон»: 11:00—15:00.

Златоуст

18 и 19 сентября

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.

Пласт

18 сентября

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.

Троицк

18 и 19 сентября

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Копейск

18 сентября

ТК «Слава»: 10:00—13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо для внесения данных в единый реестр привитых и выдачи QR-кода.