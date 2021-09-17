Прививочная кампания против коронавируса на Южном Урале продолжится и в ближайшие выходные — 18 и 19 сентября. Мобильные бригады медиков будут дежурить в крупных ТРК региона, а также в скверах, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Вот полный перечень адресов, где 18 и 19 сентября проводится вакцинация.
Челябинск
18 сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
Гипермаркет «Лента» на ул. Черкасской, 23: 10:00—13:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00 — 19:00 (для железнодорожников).
19 сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Магнитогорск
18 сентября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.
Чебаркуль
18 и 19 сентября
Колхозный рынок: 09:00—13:00.
Мини-рынок: 13:00—16:00.
Миасс
18 и 19 сентября
ТРК «Слон»: 11:00—15:00.
Златоуст
18 и 19 сентября
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.
Пласт
18 сентября
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.
Троицк
18 и 19 сентября
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Копейск
18 сентября
ТК «Слава»: 10:00—13:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо для внесения данных в единый реестр привитых и выдачи QR-кода.