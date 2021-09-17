На избирательных участках Челябинской области можно проголосовать и привиться

Медики предлагают южноуральцам защиту от ковида и гриппа

В дни голосования по соседству с избирательными участками Челябинской области откроют более 500 мобильных пунктов вакцинации. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Где-то бригады медиков будут дежурить непосредственно на территории избирательных участков, а где-то — на улице, в мобильном пункте на колесах», — говорит министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Посмотреть адреса пунктов вакцинации при избирательных участках можно на сайте избиркома в разделе «Новости».

Привиться во время выборов можно будет от двух инфекций — коронавируса и от гриппа. Но не за раз. Так что с видом вакцины южноуральцам лучше всего определиться заранее. Если сегодня вы привьетесь от гриппа, то от ковида можно будет привиться не раньше чем через месяц. В каком порядке лучше ставить прививки, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Также в ближайшие выходные можно будет привиться от коронавируса в крупных ТРК региона. Полный перечень адресов будет опубликован на нашем сайте.