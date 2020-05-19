В Озерске коронавирус был выявлен у сотрудницы больницы

Женщина заразилась COVID-19 от другого заболевшего.

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Коронавирус был выявлен у сотрудницы клинической больницы № 71 в Озерске. Женщина получила инфекцию после контакта с одним из заболевших. Именно в этом учреждении на карантине лежат 20 пациентов с коронавирусом. Всего в Озерске было зафиксировано 24 случая COVID-19, из которых 3 — у детей.



«Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован у медицинского работника, сотрудницы Клинической больницы № 71, она контактировала с ранее заболевшими, госпитализирована в инфекционную больницу Кыштыма по месту жительства»,— рассказали «Первому областному» в администрации Озерского городского округа.

Отметим, что всего на карантине в Озерске находится 193 человека. Из 24 подтверждённых случаев коронавируса 1 человек выздоровел, ещё двое по медицинским показаниям проходят лечение в Челябинске. Напомним, всего в регионе подтверждено 1885 случаев COVID-19, 81 из которых — за прошедшие сутки. От заболевания за этот период вылечился 51 человек, за всё время пандемии — 644. Количество погибших от ковидной пневмонии и коронавируса в качестве сопутствующего заболевания составляет 22 человека.