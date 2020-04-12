В Минздраве сообщили статистику заражённых коронавирусом в Челябинской области на 12 апреля

Роспотребнадзор продолжает отрабатывать контакты заражённых и условно подтверждённых.

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За последние сутки в Челябинской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 12 апреля количество заражённых составляет 42 человека. Однако добавилось три новых условно положительных результата, на данный момент их 9.

«Ещё один подтверждённый выписан из больницы, итого выздоровело 12 человек. В больницах остаётся 30 человек: 10 пациентов в Челябинске, 5 — в Кизильском районе, 6 — в Магнитогорске, 4 — в Бредах, по два — в Верхнеуральске и Снежинске и 1 человек в Аше»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Все заражённые коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц, их контакты, а также контакты условно подтверждённых южноуральцев отрабатываются представителями Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию Минздрава.

Напоминаем, если у вас возникли какие-то вопросы относительно коронавирусной инфекции или вы владеете какой-либо информацией о возможных заражениях, следует звонить на горячую линию Минздрава по номеру 8 (351) 240-15-16.

Кроме того, вся необходимая информация относительно коронавируса находится на сайте коронавирус74.рф.