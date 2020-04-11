Испытывать вакцину от коронавируса будут на 60 добровольцах

В их числе будут и сами разработчики.

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В скором времени государственный научный центр «Вектор» начнёт первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса на людях. Списки добровольцев уже составлены, всего испытывать на себе вакцину будет 60 человек. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2».

«На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах. Списки уже сформированы, в их числе есть сами разработчики этих вакцин, поскольку они уверены в их эффективности и безопасности. Кроме того, одним из таких добровольцев является главный разработчик данных вакцин Ильназ Иматдинов»,— рассказал Ринат Максютов.

При этом, по его словам, стать добровольцами было много желающих: звонки поступали как от жителей Новосибирской области, так и из других российских регионов.

Напомним, в начале апреля Ринат Максютов сообщил о том, что испытания вакцины от коронавируса на мышах, хорьках и низших приматах планируют закончить в конце апреля, а уже в мае приступить к первой фазе клинических исследований.

Кроме того, 10 апреля стало известно о том, что учёные из «Вектора» зарегистрировали тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу. С её помощью можно будет оценивать эффективность разрабатываемых вакцин, а также выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом.