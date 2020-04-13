В Челябинской области обновили статистику по зараженным коронавирусом

Подтверждено три новых случая заболевания.

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Сегодня, 13 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил новые статистические данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе.

Так, всего в области на данный момент подтверждено 45 случаев заболевания. Из них три человека — новые подтвержденные. Также за прошедшие сутки выявлено 3 человека с условно-положительными результатами. Всего же в регионе 9 человек ожидают результаты анализов из лаборатории «Вектор».

«Все пациенты стабильны, по-прежнему нет тяжелых случаев, никого на аппаратах ИВЛ», — сообщил Алексей Текслер.

К слову, что в Челябинской области готовы к приему тяжелобольных пациентов, но «итальянского» сценария не планируется.

«Нашими медиками уже развернуто 1245 специальных коек под больных коронавирусом в 9 медучреждениях области. Они обеспечены необходимым кислородом, аппаратами ИВЛ. К 24 апреля развернем около 2,5 тысяч коек в 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах в регионе», — поделился губернатор Челябинской области.

Отметим, что такие койки разворачиваются именно для тяжелобольных пациентов. И губернатор подчеркивает, что их надобность будет зависеть лишь от нас.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам режима обязательной самоизоляции, а также коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.