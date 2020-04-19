Минздрав одобрил применение китайского препарата для борьбы с коронавирусом

По словам экспертов, он безопасен для людей и эффективен при лечении.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило лечить больных коронавирусом не зарегистрированным в России препаратом с международным названием гидроксихлорохин, привезённым из КНР. При этом в ведомстве отметили, что этот препарат абсолютно безопасен и эффективен.

«Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемых к производству лекарственных средств. Дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата, который предъявлен производителем»,— сообщает Вадим Меркулов, заместитель генерального директора ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России» по экспертизе лекарственных средств.

Кроме того, по его словам, для производства препарата используется схожая по показателям качества фармацевтическая субстанция, которая используется для производства готовой формы и в России.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет»,— добавили в Минздраве РФ.

Отметим, что препараты на основе гидроксихлорохина уже долгое время используются для лечения малярии, и некоторые страны уже сейчас заявляют, что он подходит для борьбы с коронавирусом, хотя никаких клинических доказательств нет.