В Минздраве РФ рассказали, какой будет вторая волна коронавируса

Ожидается, что новая волна заболевания начнётся этой осенью.

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Совсем недавно официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что после того, как закончится первая волна коронавируса, в мире может последовать вторая волна. «Парламентская газета» узнала у главного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, действительно ли стоит ожидать второй волны заражений и, если да, то какой она будет.

«Пока говорить об этом сложно, но, наверное, мы можем предположить, что COVID-19 теперь занимает определённое место среди других вирусов. Так что, скорее всего, какие-то эпидемиологические подъёмы в осенне-зимний период коронавирусная инфекция будет вызывать. Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет»,— рассказала в интервью изданию Елена Малинникова.

По её словам, всё зависит от того, как поведёт себя сам возбудитель, от восприимчивости населения, а также от того, сколько людей приобретут защитные антитела.

Подготовиться ко второй волне коронавируса заранее возможно с помощью специфической профилактики — вакцинации. По словам главного инфекциониста страны, на сегодняшний день разрабатывается 47 вакцин. Но пока неизвестно, кому и в какой степени вакцина сможет помочь.

Кроме того, Елена Малинникова отметила, что со временем этот вирус не будет сильно значимым в общей заболеваемости острыми респираторными инфекциями.