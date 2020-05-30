Период восстановления лёгких после коронавируса назвал главный пульмонолог Минздрава РФ

Также специалист оценил эффективность ношения масок и перчаток.

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Уже через три недели у половины переболевших коронавирусом в тяжёлой форме проходят изменения в лёгких. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, почти у 53% выписанных тяжело больных через три недели нет никаких изменений или остаточных явлений в лёгких. И это при том, что в больницы попадают самые тяжёлые.

«Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий»,— сказал Сергей Авдеев.

Кроме того, по его словам, у масок и перчаток, которые носят люди на улице и в общественных местах, есть как плюсы, так и минусы. Например, при соблюдении дистанции в 1,5-2 метра они не нужны, а вот при тесных контактах они спасут от передачи инфекции.

«Это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках. Это действительно опасное заболевание — я вижу, как люди умирают от этой болезни»,— добавил главный пульмонолог Минздрава РФ.

Напомним, ранее эксперты сообщили о том, что при ношении маски вероятность заражения коронавирусом снижается до 1,5%. Это в том случае, если защитные маски будут как на больных, так и на здоровых людях. Если же маску носит только здоровый человек, то вероятность заражения снижается до 70%.