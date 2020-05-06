106 сотрудников медучреждений заразились COVID-19 в Челябинской области

Большую часть из них составляет средний персонал.

Послушать 00:00

Больницы, поликлиники и станции скорой помощи сейчас находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но даже при максимальной защите есть риск заразиться COVID-19. Во многих городах России уже зафиксированы вспышки заболеваемости среди медицинского персонала. Поэтому многих волнует, какая ситуация среди медиков в Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер рассказал сегодня, 6 мая, что в регионе зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала.

«Из этого числа заразилось 17 врачей, 57 человек среднего медперсонала, 11 человек младшего персонала и 21 человек — прочий персонал медицинских организаций», — заявил глава Челябинской области.

Самый большой очаг по заражаемости среди медицинского персонала выявлен в Златоусте, где на карантин пришлось закрыть целое отделение местной больницы. Все получают должное лечение.

Всего на сегодняшний день, 6 мая, в Челябинской области COVID-19 заразилось 855 человек. 124 уже выздоровели и выписаны из больниц. 8 человек умерли, из них пятеро — от основного заболевания, где коронавирус был сопутствующим.