В Минздраве Челябинской области рассказали о новых случаях заражения COVID-19 в регионе

Выявлено еще четверо заболевших.

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Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области обновили статистику по заражениям коронавирусной инфекцией. Число заболевших теперь составляет 64 человека, выявлено четыре новых случая.

«Заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию», — сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Также уже 29 человек полностью выздоровели и они выписаны из больницы. На госпитализации на данный момент остаются 35 человек:

Челябинск — 13 человек;

Магнитогорск — 5 человек;

Кизильский район — 4 человека;

Снежинск — 3 человека;

Ашинский район — 2 человека;

Бреды — 2 человека;

Сосновский, Коркинский, Красноармейский, Ашинский и Чебаркульский районы, а также Копейск — по одному зараженному человеку.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также режиму обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.