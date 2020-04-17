Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области обновили статистику по заражениям коронавирусной инфекцией. Число заболевших теперь составляет 64 человека, выявлено четыре новых случая.
«Заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию», — сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Также уже 29 человек полностью выздоровели и они выписаны из больницы. На госпитализации на данный момент остаются 35 человек:
Челябинск — 13 человек;
Магнитогорск — 5 человек;
Кизильский район — 4 человека;
Снежинск — 3 человека;
Ашинский район — 2 человека;
Бреды — 2 человека;
Сосновский, Коркинский, Красноармейский, Ашинский и Чебаркульский районы, а также Копейск — по одному зараженному человеку.
Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также режиму обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.