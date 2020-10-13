50-летняя пациентка скончалась от COVID-19 в Челябинской области

Всего за прошедшие сутки умерли шесть человек с коронавирусом.

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За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердилось 97 новых случаев заражения COVID-19. Теперь в регионе официально зарегистрировано 17 972 заболевших с коронавирусом. Из них на лечении в данный момент находится 9 810 человек.

А вот вылечившихся за прошедшие сутки немного больше — 137 человек. Всего за время пандемии 13 575 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

«Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — сообщили в минздраве Челябинской области.

Отмечается, что непосредственно от ковида в регионе умерла 50-летняя женщина. Еще у пяти скончавшихся южноуральцев коронавирус выявлен как сопутствующее заболевание: 73-летняя пациентка умерла от миеломы и гипертонической болезни, также 71-летний мужчина скончался от диффузного сетчатого кардиосклероза и атеросклероза коронарных артерий: 80-летний пациент умер от ишемической кардиомиопатии и легочно-сердечной недостаточности. От гангрены при атеросклерозе аорты и гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца умер 82-летний мужчина: от крупноочагового постинфарктного кардиосклероза и гипертонической болезни скончался пациент 85 лет. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Напомним, что если вы почувствовали недомогание, легкую температуру и все признаки простудного заболевания — вам немедленно следует изолироваться дома и вызвать врача. И самое главное — не заниматься самолечением.