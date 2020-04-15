В Коркино зафиксирован первый условный случай коронавируса

Пациент недавно вернулся из Москвы.

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Первый условно положительный анализ на коронавирус был выявлен у жителя Коркино во вторник, 14 апреля. Предварительно заболевание подтвердилось у человека, который недавно вернулся из Москвы, рассказали «Первому областному» в администрации Коркинского района.



«До этого гражданин вернулся из Москвы, ушёл на самоизоляцию и вызвал бригаду врачей на дом. По результатам условно положительных анализов, пациента госпитализировали в больницу Челябинска», — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

Помимо этого специалисты выявили все контакты пациента. У них взяли анализы и выдали предписания о пребывании дома на самоизоляции. Также была проведена дезинфекция подъездов, придомовой и дворовой территорий.

По данным на вторник, 14 апреля, на Южном Урале коронавирусом заболели 50 человек, из них вылечиться от инфекции смогли 13 жителей региона. Напомним, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, все прибывающие на Южный Урал из Москвы и Санкт-Петербурга должны пройти тестирование в аэропортах. Помимо этого приезжающие должны сообщить о себе.