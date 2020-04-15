У охранника магазина в Магнитогосрке нашли коронавирус

Анализы мужчины изначально показали отрицательный результат.

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В Магнитогорске у охранника гипермаркета «Лента» в торговом центре «Тетрис» обнаружен коронавирус. Мужчина недавно вернулся из Египта, и его первые анализы показали отрицательный результат.



О том, что сотрудников «Ленты» отправили на карантин рассказали жители Магнитогорска. В группе "«Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» написала жительница, у которой там работает дочь. Она поинтересовалась, что именно там случилось.

«Сообщили, что один из сотрудников, работающий в этой организации, возможно, болен коронавирусом, многих отправили на карантин. Хотелось бы узнать, что там происходит?», — спросила женщина.

В пресс-службе «Ленты» «Первому областному» подтвердили факт заражения. Представители гипермаркета пояснили, что мужчина был на 14-дневном карантине после приезда из Египта, и сначала наличие Covid-19 не подтвердилось.

«Все исследования показали отрицательный результат, работник приступил к исполнению обязанностей, симптомов ОРВИ у него не было, однако позже подтвердилось наличие COVID-19. Специалисты лечебных учреждений уже установили круг контактных лиц, у них взяты необходимые анализы и тесты. Все контактировавшие с заразившимся находятся на карантине. Специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию в помещениях, „Лента“ провела дополнительную обработку. Сейчас магазин открыт, здоровью покупателей ничего не угрожает», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Ленты».

Отметим, что по состоянию на 15 апреля в Челябинской области общее число заражённых коронавирусом составило 55 человек, 22 из которых выздоровели. Всего на лечении на территории региона 33 человека, 5 из них — в Магнитогорске.