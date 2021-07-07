В Копейске развернут ковидный госпиталь на 120 мест

В Челябинской области продолжается рост числа зараженных ковидом южноуральцев

С четверга, 8 июля, в городской больнице Копейска развернут 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

«Медицинское учреждение оснащено всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное — опытными специалистами», — говорят в ведомстве.

В Челябинской области продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Помимо взрослых, которые составляют основную массу больных, стали чаще болеть подростки и дети. За минувшие сутки медики провели более девяти тысяч тестов и получили 240 положительных результатов. Начало третьей волны пандемии заставило региональные власти вновь увеличить ковидный коечный фонд. Основной базой по лечения пациентов с ковидом остается областная инфекционная больница в Малой Сосновке.

На днях в Челябинской области ждут очередную поставку вакцины от коронавируса. Регион должен получить 22 тысячи доз «Спутника V». Вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя от тяжелой формы болезни.