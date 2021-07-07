В Челябинскую область поступят еще 22 тысячи доз вакцины от коронавируса

Кампания по добровольной вакцинации южноуральцев продолжается

Власти Челябинской области отправили в Москву очередную заявку на поставку вакцины от коронавируса. Заявка подтверждена, Областной аптечный склад и муниципалитеты региона в ближайшее время получат более 22 тысяч доз препарата «Гам-КОВИД-Вак», сообщает Минздрав Челябинской области.

Всего с начала пандемии регион получил 532 530 комплектов вакцины от коронавируса. Первым компонентом уже привито 485 335 человек, а вторым — 333 149 южноуральцев.

В Минздраве напоминают, что поставить прививку можно в будние дни в поликлинике по месту жительства, записавшись через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры или единому номеру по вопросам коронавируса «122».

В выходные дни прививки ставят в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах. График работы выездных бригад в пятницу мы публикуем на сайте ИА «Первое областное».

А в это время Роспотребнадзор Челябинской области заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков.

О том, как прививались челябинские теплоэнергетики, читайте в нашем отдельном материале.

Автор текста: Виталий Гущинский.