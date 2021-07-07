В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом детей и подростков

На каждые сто пациентов — семеро несовершеннолетних

Роспотребнадзор по Челябинской области отмечает рост заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Данные по количеству заболевших выложены на сайте регионального управления ведомства.

В целом высокий уровень заболевших по региону поддерживает взрослое население. Взрослые составляют 92,5% от всех заразившихся. При этом на прошедшей неделе рост отмечался по всем возрастным группам:

— среди пациентов 18—29 лет — на 33%;

— среди пациентов 30—49 лет — на 50%;

— среди пациентов 50—64 лет — на 57%;

— среди пациентов старше 65 лет — на 51%.

На каждые сто заболевших приходится семеро несовершеннолетних. И среди детей также отмечается всплеск заражений:

— среди пациентов до года — в 1,7 раза;

— среди пациентов 1—14 лет — в 1,4 раза;

— среди пациентов 15—17 лет — в 1,9 раза.

На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора выписали 29 предписаний о карантине в связи с заносом коронавируса в медицинские организации, выдали шесть предписаний учебным и восемь — дошкольным учреждениям.

Чтобы не заразиться новой инфекцией, эпидемиологи просят южноуральцев обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также вести здоровый образ жизни.

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