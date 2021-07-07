Еще 240 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 7 июля 2021 года

В Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки медики региона провели более девяти тысяч тестов на коронавирус и получили 240 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 67 тысяч 784 человека.

По данным медиков, накануне скончались 12 пациентов: девять человек умерли непосредственно от коронавируса, еще три — от сопутствующих болезней. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 087 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 2 649 человек. С начала пандемии болезнь победили 62 005 южноуральцев. Накануне выписали 148 человек.

Между тем для вакцинированных и переболевших россиян отменили ПЦР‑тест при возвращении из‑за границы. Остальные граждане РФ будут сдавать один тест вместо двух.



В Челябинской области переболевшие коронавирусом могут пройти диспансеризацию повторно. Это поможет выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.