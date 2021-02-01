Скандал в Карабаше: пенсионерам 65+ отказали в прививках от коронавируса

Врачи утверждали, что прививать пенсионеров этим препаратом небезопасно

Жители Карабаша обратились в средства массовой информации с жалобой на то, что людям старше 65 лет не ставят прививку от коронавируса. В местной больнице им говорят, что поступивший в поликлинику препарат «Гам-Ковид-Вак» небезопасен для пожилых, о чем есть запись в инструкции.

«Это неправильно. Люди старше 65-ти и даже 55-ти лет должны быть провакцинированы «Гам-Ковид-Ваком» в первую очередь. Изначально прививка действительно не предзначалась для пожилых, предостережение сохранилось в инструкции. Но 25 декабря препарат получил разрешение для вакцинации пожилых. Все соответствующие инструкции были переданы руководителям медицинских учреждений региона. Я лично пообщаюсь с главным врачом больницы Кыштыма», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, в некоторых районах Челябинской области прививку от COVID-19 не ставят жителям без анализа на антитела. Ирина Гехт заявила, что это также неправильно. Сдавать анализ на антитела сейчас не нужно. Прямых запретов для переболевших коронавирусом в легкой форме сегодня нет. И все же переболевшим советуют повременить с вакциацией полгода. На этот срок они имеют защиту, сегодня нужно дать ее тем, кто еще не болел.

На утро 1 февраля от коронавируса уже привиты 15 тысяч 815 человек. До конца 2021 года власти планируют привить порядка 60% взрослого населения области.

В понедельинк, 1 февраля, стартовала всеобщая запись на вакцинацию через портал «Госуслуги». Но не у всех она прошла гладко. Часть челябинцев не получили талон на прививку, а попали в очередь. Подробнее об этом читайте на сайте информационного агентства «Первое областное».

Также мы собрали в один материал все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 февраля.