В госпитале ветеранов в Челябинске зафиксировали COVID-19

По сообщениям СМИ, вирус в учреждение занес один из сотрудников.

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На прошедших выходных в челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщают в СМИ, предварительно положительный результат зафиксирован у 12 человек, но на данный момент подтверждения еще нет, а занесла инфекцию санитарка.

На данный момент госпиталь работает в штатном режиме. Также в связи с режимом повышенной готовности в Челябинской области, учреждение еще с весны перешло на особой режим работы.

Напомним, по последним данным, в Челябинской области 8 265 человек заразились COVID-19. 4 897 заболевших уже вылечились и выписаны из больниц. 160 пациентов скончались.