От коронавируса за прошедшие сутки излечилось 257 человек

В регионе — 125 новых заражённых и 4 погибших, сообщает региональный минздрав.

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За минувшие сутки от коронавируса в Челябинской области выздоровели 257 человек, утверждает министерство здравоохранения. Этот показатель превысил число заболевших за 24 часа, которое по данным ведомства составило 125 человек. Общее же количество инфицированных за весь период пандемии на утро четверга, 30 июля, составляет 11 673 жителя.



«Больных COVID-19 — 3626 человек. За прошедшие сутки выписаны 257 человек. Всего 7756 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 392 941. За прошедшие сутки — 4391 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

От коронавируса, по данным минздрава, за прошедшие сутки умер 1 человек. Жертвой болезни стал 60-летний мужчина. Кроме того, COVID-19 как сопутствующее заболевание был обнаружен у 3 погибших.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 60 лет. От других причин: сахарный диабет, вторичная артериальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 46 лет, кардиосклероз, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет, лимфолейкоз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет»,— добавили представители минздрава.

Напомним, режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 9 августа. В местах массового скопления обязательно ношение масок и перчаток. Людям старше 65 рекомендуется соблюдать самоизоляцию. До особого распоряжения правительства региона запрещены культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.